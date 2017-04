Dois caminhões bateram na BR-470 próximo a Indaial, no Vale do Itajaí. A colisão frontal aconteceu nesta quinta-feira, dia 13, por volta das 17h, e deixou as duas vítimas presas nas ferragens. O motorista D.S de 59 anos, de Concórdia, foi atendido por bombeiros voluntários de Indaial. A equipe do helicóptero Arcanjo 03, o conduziu ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau. A vítima sofreu traumatismo craniano leve, uma fratura no fêmur direito e fraturas nas costelas, além de suspeita de hemorragia interna no abdómen.

O outro motorista entrou em parada cardiorrespiratória quando era atendido e mesmo com as tentativas de reanimação, morreu no local. O motorista conduzia um caminhão com placas de Blumenau.