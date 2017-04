O Concórdia Atlético Clube recebe o Operário de Mafra pela segunda rodada da Série B do Campeonato Catarinense Infantil e Juvenil. O duelo será no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partri das 9h, pelo infantil. Pelo Juvenil, o confronto será às 10h30. Os dois times vêm de derrota na estreia do campeonato.