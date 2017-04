Uma colisão frontal deixou dois feridos leves na SC 155, em Xavantina. O acidente foi por volta das 13h próximo a Campo dos Veteranos. Envolvidos VW/Parati com placas MHA 3763 de São Lourenço do Oeste e caminhão Volvo placas MIM 2184 de Seara. O motorista do caminhão, Darlan Gonçalves, explicou que seguia no sentido a Seara transportando frangos quando a Parati invadiu a pista contrária na curva. Duas pessoas estavam o veículo de passeio e tiveram ferimentos leves sendo conduzido a Xanxerê por populares. Segundo informações erma padres que haviam participado de evento em Itá. O trânsito ficou em meia pista até a retirada dos veículos.

(Fonte: Rádio Belos Montes)