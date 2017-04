Fato acontece no centro do município e está mobilizando a segurança pública de toda a região

O setor de segurança pública da região está mobilizado em função de um assalto com reféns, que está acontecendo no centro de Seara, nesse instante. O fato está sendo registrado em um apartamento da família do advogado Anilton Conselter, nas proximidades do Hospital São Roque.

Por volta das 16h desta tarde, dois homens encapuzados e armados invadiram o apartameto da família e renderam a esposa do advogado Anilton, dona Nilda Consalter. Ela foi amarrada no banheiro pelos pés e pelas mãos.

Neste momento, Nilda Conselter continua no apartamento e os assaltantes já sairam do local. Os policiais também estão fazendo uma verificação no prédio para saber se os bandidos ainda estão por lá.

A principal suspeita é que os assaltantes já tenham saído da cidade. Moradores relatam que por volta das 16h10 viram dois carros circulando em alta velocidade em direção ao município de Chapecó.

O prédio possui oito andares e 30 apartamentos. Nem todos os andares estão ocupados por moradores.