Fato está acontecendo no centro do município e está mobilizando a segurança pública de toda a região.

O setor de segurança pública da região está mobilizada em função de um assalto com reféns, que está acontecendo no centro de Seara, nesse instante. O fato está sendo registrado em um apartamento, nas proximidades do Hospital São Roque. Conforme as informações preliminares, dois elementos invadiram o apartamento e podem ter feito duas pessoas de reféns.

O apartamento pertence à família do advogado Amilton Consalterde e no momento do assalto a esposa dele estava em casa. O prédio fica localizado na rua Sétimo Casarotto.

A Polícia Militar já está no local e os bandidos ainda não se entregaram. O Batalhão de Operações Especiais, o Bope, foi acionado e deve chegar no local nas próximas horas para ajudar no desfecho. Um helicóptero da Polícia Civil também está auxiliano na operação. Não há informações de feridos até este momento.