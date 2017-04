A segunda parcela do Imposto Territorial Urbano (IPTU) de Concórdia venceu no último sábado, dia 15, e de acordo com informações da Prefeitura, o valor arrecadado até o momento é de pouco mais de R$ 6 milhões, 10% a mais do que os valores do mesmo período do ano passado.Como o vencimento caiu no sábado, o pagamento da segunda parcela ainda pode ser feito sem acréscimos, nesta segunda-feira dia 17.

O secretário de Finanças, Jacir Hermínio Mazocco, relata que a estimativa de arrecadação através dos carnês de IPTU neste ano, é de mais de R$ 8 milhões. “Muitos já pagaram à vista ainda em março e quem dividiu o pagamento está mantendo as parcelas em dia. Neste ano a estimativa que temos é de que com o IPTU a Prefeitura arrecade R$ 8,5 milhões”, comenta.

Mazocco também destaca que em Concórdia, o setor de finanças registra pouca inadimplência no pagamento do IPTU. “O pagamento do IPTU de Concórdia não é algo que nos preocupa. Existem sim alguns casos de inadimplência, mas poucos. A maioria dos contribuintes está no prazo”, registra ele.

Quem optou por parcelar e atrasar o pagamento paga multa de 2% sobre o valor da parcela e juro de 1% ao mês. Os carnês devem ser retirados na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Concórdia. Também é possível consultar os valores através do site www.concordia.sc.gov.br .