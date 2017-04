Inauguração da SC 355 deverá ser no dia 18 de julho

A Secretaria de Estado da Infraestrutura deve inaugurar no dia 18 de julho a obra de revitalização da SC 355, entre Concórdia e Jaborá. A informação consta na programação do órgão para os próximos meses. A obra, que ficou um tempo paralisada em função da desistência de uma das empresas, está em fase final.

O secretário-executivo da ADR Concórdia, Wágner Bee, em entrevista a Rádio Aliança, disse que essa data foi estipulada e colocada na programação durante a última reunião do colegiado do Governo do Estado. Porém, a data será oficializada nas próximas semanas.

Os trabalhos de revitalização da SC 355 iniciaram em dezembro de 2012, pela empresa Pavia, que é de Portugal. A empresa tocou os trabalhos durante alguns meses, desistiu e teve o contrato rescindido. Uma nova empresa foi licitada e as obras foram reinisciadas no ano passado. O investimento no local é de R$ 33 milhões.