Nego Conan participu de ação ocorrido no mês de junho do ano passado.

No início da manhã desta quinta-feira (13), uma rápida ação deflagrada pela Brigada Militar resultou na prisão de um dos foragidos mais procurados de Passo Fundo e região. Trata-se do passo-fundense Cassiano da Silva dos Santos, vulgo “Nego Conan” de 37 anos. Ele foi capturado em uma chacará de difícil acesso no interior do município de Caxias do Sul.



O acusado tem uma extensa ficha criminal, é investigado em dezenas de assaltos e era considerado braço direito do assaltante Maurício Saúgo, conhecido como “Cabelinho de Anjo”, que está preso desde janeiro deste ano.

Nego Conan e Cabelinho de Anjo são apontados como responsáveis, também, por assalto com reféns a condomínios de luxo em Concórdia e Maravilha. Na Capital do Trabalho, a ação foi no mês de junho do ano passado, em que duas residências foram invadidas e os moradores levados como reféns.



A prisão foi feita após a troca de informações entre a Brigada Militar de Passo Fundo e a BM de Caxias do Sul.

(Com informações do repórter André Krüger).