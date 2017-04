Nesta segunda-feira, dia 10, a Secretaria de Assistência Social de Itá realizou a aula inaugural de pilates para a terceira idade. O projeto “Corpo e Mente em Ação – Pilates para Idosos com Prescrição Médica” é inédito no município e vai atender aproximadamente 70 pessoas.

De acordo com o secretário da pasta, Andriano Stadtlober, o projeto é uma parceria com a empresa Havan e faz parte de uma série de ações que serão desenvolvidas durante o ano voltadas a saúde e ao bem estar dos idosos itaenses. “Tem vários projetos que serão executados durante o ano, juntos eles somam mais de R$ 500 mil de investimentos”, observou ele.

As aulas, realizadas no CRAS, serão ministradas pela professora Alessandra Martini e as turmas são formadas por grupos de três participantes. “Realizamos a aula inaugural nesta segunda e agora o projeto começa para valer. Além de oferecer todos os benefícios de uma atividade física comum, o pilates é seguro para sua saúde física, auxiliando na correção da postura, aumentando a elasticidade do corpo e aliviando o estresse”, ressalta ela.

As aulas são gratuitas, porém, para poder se inscrever é preciso ter recomendação médica, atestando que a pessoa está apta para fazer a atividade física.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Seara