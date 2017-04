Cerca de 600 alunos são transportados diariamente no perímetro urbano e aproximadamente R$ 500 mil são investidos ao ano. Já o para o transporte na área rural, a prefeitura de Seara investe aproximadamente R$ 170 mil ao mês, ou seja, R$ 1,7 milhão ao ano. Mais de 650 alunos fazem o uso dos veículos escolares todos os dias.

A Prefeitura de Seara também oferece auxílio para alunos que buscam cursos e capacitações em instituições fora do município. São quase 450 alunos que estudam fora e o valor do repasse é de mais R$ 380 mil anualmente.

Além disso, o município complementa diariamente com quatro ônibus próprios que auxiliam no transporte de crianças para as creches e para escolas, atendendo algumas comunidades do interior. “Hoje temos do transporte escolar gratuito, escolas de qualidade e professores qualificados”, diz a secretária de Educação, Fabiana Mariani.