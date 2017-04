Desde o dia 03 de abril a Epagri deixou de atender agricultores de Piratuba. O escritório, que funcionava na Secretaria de Agricultura, foi fechado no dia 31 de março e os móveis foram retirados. O fato aconteceu em função do convênio entre o município e Epagri, que não foi renovado pela Prefeitura. Na última quarta-feira, dia 12, o presidente da Estatal, Luiz Ademir Hessmann e gerente regional da Epagri, Luiz Carlos Bergamo, estiveram em Piratuba para conversar com o prefeito Olmir Benjamini (Bile), com o secretário de Agricultura, Leandro Borges e demais lideranças, mas a situação ainda está indefinida.

De acordo com Hessmann a decisão está na mão da Administração municipal. “Estivemos em Piratuba com o objetivo de renovar o convênio, a gente sabe que os agricultores precisam dos serviços e programas da Epagri. Conversamos com o prefeito e com o secretário e eles ficaram de reunir lideranças, analisar e nos posicionar”, conta ele. “Eles queriam que a gente colocasse outros técnicos, mas não temos como, há 27 anos nossa equipe atende Piratuba. Mas o prefeito Bile ficou de analisar entrar em contato”, detalhou o presidente.

O Jornalismo da Rádio Aliança também fez contato com o secretário de Agricultura de Piratuba após a reunião. Leandro Borges explicou que por enquanto a situação é a mesma e o município está sem o convênio. Ele preferiu não gravar entrevistas no momento, mas prometeu se pronunciar após o desfecho da situação. O secretário adiantou que pretende definir a questão o mais breve possível.