A equipe de engenharia da Secretaria de Urbanismo e Obras de Concórdia está elaborando projetos para a pavimentação de trechos de vias que dão acesso à cidade. O secretário da pasta, Wagner Simioni, comenta que estão sendo elaborados cinco projetos. As ruas contempladas são: Padre Franciscanos (bairro Salete, próximo ao Santuário); Catarina Mafessoni (bairro da Gruta, ligação com o SC 283, próximo ao trevo de acesso a Presidente Kennedy); Saul Piloni (ligação entre o bairro Imigrantes e o Loteamento Portinari); Leônidas Fávero ( região do Loteamento Detofano que faz ligação entre o bairro Jardim e a rua Fioravante Massolini, acesso ao Contorno Viário Norte) e o prolongamento da Rua Victor Sopelsa, próximo à UnC, que faz ligação com a SC 283.

Wagner Simioni destaca que a intenção é que os projetos sejam concluídos até agosto deste ano. Não há data prevista para as obras iniciarem, mas a expectativa é que sejam licitadas em 2017 e a execução inicie em 2018. “O governo entende essas obras como prioridade. São ligações importantes para desafogar as principais vias da cidade e só vamos conseguir isso dando boas condições de trafegabilidade”, enfatiza Simioni.

O custo estimado para essas obras fica em torno de R$ 3,5 milhões e R$ 4 milhões. Ainda não está definido se essas pavimentações serão feitas com dinheiro da própria Prefeitura de Concórdia ou se haverá outra forma de viabilização da verba. “Fazer os projetos é o primeiro passo para conseguirmos os recursos”, afirma o secretário. Também está sendo elaborado o projeto para a revitalização do acesso a Engenho Velho.