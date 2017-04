Nesta quarta-feira (12) a ACF confirmou a contratação do ala André Garcia, Dé foi peça importante na campanha de 2013 na qual a equipe concordiense chegou até a final da Liga Futsal e Superliga. O atleta atuou nos últimos anos em Joinville e no Atlântico de Erechim.

Dé é natural de Palmitos e já atuou em 2012 e 2013 pela ACF, no primeiro ano sofreu lesão no joelho e acabou participando em poucas partidas após a recuperação, já em 2013 foi muito importante durante toda a temporada, tanto na Superliga como na Liga Nacional que a equipe chegou a final de ambas. Em 2014 e 2015 atuou pela equipe de Joinville e em 2016 pela equipe do AtlÂntico de Erechim, no qual foi campeão gaúcho na série ouro.

O ala tem sua apresentação marcada para a próxima segunda-feira (17) e acredita-se que poderá atuar pela ACF já no dia 21 de Abril, na primeira partida em casa pela LNF, contra a equipe do Sorocaba no Centro de Eventos às 21h30min.

"Estou feliz demais em voltar a jogar em Concórdia, me sinto em casa pois foi um clube no qual aprendi muito e que ficou marcado na minha história, quero começar logo os treinos com meus companheiros para poder o quanto antes vestir esta camisa que tanto me orgulha e dar alegrias ao torcedor concordiense, para que nós atletas junto com a torcida, comissão técnica e diretores consigamos conquistar títulos e tudo o que for possível nesta temporada", declarou o novo contratado Dé.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF).