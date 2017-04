Fato foi registrado em uma residência, no bairro Santa Rita.

Um caso de furto e abate de gado foi flagrado no bairro Santa Rita pela Polícia Militar de Concórdia. O fato ocorreu na noite da quarta-feira, dia 12, por volta das 21h. Quatro pessoas foram detidas com dois animais bovinos, um já abatido, de uma propriedade rural próxima do bairro. O abate estava ocorrendo nos fundos de uma residência.

A PM percebeu o fato quando realizava rondas em busca dos adolescentes que fugiram do Casep, durante a manhã da quarta-feira, dia 12.

Conforme a Polícia Militar, foram detidos L.C.M.J, M.M e Y.M.P.F. Um quarto, J.G.S, tentou fugir para dentro de uma residência, mas também foi pego. De acordo com a PM, eles não souberam explicar a procedência dos animais.

Um dos detidos tinha mandado de prisão ativo. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia. O animal que não tinha sido abatido foi entregue ao proprietário.

(Com informações do repórter André Krüger).