As câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial em Concórdia flagraram a ação de um homem, que furtou pelo menos quatro aparelhos de telefone celular, que estavam no mostruário da loja. O fato foi registrado na tarde da quarta-feira, dia 12, no centro da cidade, por volta das 14h30.

As imagens mostram um casal entrando na loja. Os dois vão até o fundo do estabelecimento e pouco tempo depois, o homem volta ao monstruário, que está no campo de visão da câmera de monitoramento. Ele abre o mostruário pega os aparelhos e coloca no bolso. A Polícia Militar foi acionada. Não dá para afirmar, ainda, se a mulher tem envolvimento no sentido de acobertar a ação do homem.

A gerência do estabelecimento está oferecendo R$ 500 para quem ajudar a identificar o autor do furto.

(Com informações do repórter André Krüger).