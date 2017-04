O feriadão de Páscoa já iniciou para alguns órgãos públicos. No Judiciário e na Secretaria de Desenvolvimento Regional é ponto facultativo nesta quinta-feira, 13 de abril. A Prefeitura de Concórdia tem expediente normal hoje, com feriado apenas amanhã, na Sexta-Feira Santa.

As agências bancárias trabalham em horário normal nesta quinta, das 10h às 15h, e folgam apenas no feriado de amanhã. Os Ônibus da Hodierna farão a escola dos horários de domingo nesta Sexta-feira Santa e no dia de Páscoa.

Horário dos supermercados

Os supermercados de Concórdia ficarão abertos até o meio-dia de sexta e não abrirão as portas no domingo de Páscoa. O cinema e a praça de alimentação do Via Passarela vão estar fechados nesta sexta e abrem normalmente no domingo.