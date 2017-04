A pavimentação na SC-283 em Concórdia, na região da Bica D`Água, pode ser concluída nesta quinta-feira, dia 13. A empresa responsável pela obra retomou o serviço ainda no início da semana e confirma que caso não chova, os reparos serão concluídos até o final da tarde.

A novela iniciou em 2014, quando parte do asfalto cedeu em função de chuvas. Para manter a trafegabilidade um “desvio” foi aberto ao lado da pista. As obras de reparo iniciaram apenas em 2016, mas em função de divergências entre a empresa responsável e o Estado, o conserto foi interrompido. A vencedora da licitação alegava falta de pagamentos, já o Estado afirmava que as medições foram apresentadas fora de prazo.

Com as “pendências” resolvidas, a empresa retomou as obras na segunda-feira. Para concluir o serviço, bastava asfaltar um pequeno trecho. “No início da semana fizemos um levantamento, arrumamos a base, na terça não trabalhamos em função da chuva e ontem fizemos a pintura de ligação. Se tudo correr bem, hoje, até o fim da tarde o asfalto estará na pista e o trânsito estará liberado”, garante um dos engenheiros da empresa, Bruno Rodrigues.