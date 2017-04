A Associação Concordiense de Futsal, mesmo não mostrando um futsal de intensidade, venceu o Blumenau por 4 a 1 na estreia da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, dia 12, no Centro de Eventos. Pesk foi o destaque da partida ao anotar três gols.

Os gols demoraram a acontecer. Pesk abriu os trabalhos para Concórdia no primeiro tempo. Ele pegou a sobra na cara do gol e chutou forte no meio para fazer 1 a 0. Em menos de um minuto, o time visitante chegou ao empate. Roger defendeu um chute forte, deu rebote para frente e Andi pegou a sobra para empatar a partida e o primeiro tempo ficou no 1 a 1.

Na etapa complementar, Pesk fez o segundo gol dele e o segundo da ACF, ao aproveitar para empurrar para o fundo das redes, livre, em cobrança de escanteio. O terceiro gol foi marcado por Ítalo, ao aproveitar erro na saída de bola do time adversário. Nesta mesma situação, a ACF fez o quarto gol, também com Pesk.

Pelo estadual, a ACF volta a quadra no próximo dia 11, quando a ACF vai a Tubarão enfrentar o time local, a partir das 20h15. Antes, no próximo para 21, tem compromisso em casa pela Liga Nacional, diante o Sorocaba.

A ACF jogou com Roger, Douglinhas, Jhony e Pesk; entraram Valença, Ítalo, Harry e Mazzetto.

O Blumenau atuou com Ivan, Vasconcelos, Andi, Dão e Moreno; entraram Diego, Gustavinho, Leo, Micael e Gustavo.

A arbitragem foi de Enemir Corozzola e Vinicius Eduardo Andrade.

Cartão Amarelo: Italo (amarelo).