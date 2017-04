A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será realizada de 17 de abril a 26 de maio. O Dia D será dia 13 de maio. Entre os dias 17 e 24 de abril serão vacinadas apenas as pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Os demais grupos serão vacinados a partir do dia 24 de abril.

Em Santa Catarina, 1.864.566 pessoas deverão ser imunizadas no período de 17 de abril até 26 de maio. A vacinação será oferecida gratuitamente em todas as salas de imunização da rede pública de saúde para os grupos prioritários até o final da campanha.

De acordo a gerente de Saúde, Jacqueline Zolet, na Regional de Seara a previsão é de imunizar 10.803 pessoas, dentre elas os idosos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a menores de 4 anos, profissionais de saúde, portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e professores das escolas públicas e privadas.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).