Notícia de queda no valor do suíno pega setor produtivo de surpresa

A notícia de que o preço do quilo do suíno vivo caiu para R$ 0,10 nesta semana não repercutiu bem entre produtores e cooperativas. Conforme já anunciado nesta semana, algumas agroindustrias reduziram o preço da remuneração de R$ 3,30 para R$ 3,20. No caso da Coopercentral Aurora, essa queda foi de R$ 3,40 para R$ 3,30.

A iniciativa de reajustar para baixo não era esperada. Em entrevista à Rádio Aliança nesta semana, o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, disse que esse não era o momento de redução. A mesma opinião é compartilhada pelo presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon. Em entrevista ao jornalismo da Aliança, ele frisou que "estamos surpresos com a decisão da agroindústria Aurora. Não há uma sinalização no mercado mais forte que indicasse uma queda". Porém, ele afirma que o momento de Quaresma e de Semana Santa retrai o consumo de carne. Nesse período as pessoas consomem mais peixes.

Para Bordignon, as razões para a manutenção do preço são fortes. "O mercado está bastante retraído. Há uma oferta reduzida e os animais estão leves. Não vai demorar muito para ter uma aumento novamento. O ano sinaliza para isso", finaliza.