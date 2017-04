A partir desta quinta-feira, 13 de abril, as celebrações de Páscoa se intensificam. Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a programação religiosa inicia cedo, às 7h30, com o Tríduo Pascal. Às 15h, haverá celebração com a catequese e às 19h missa de Lava-Pés, na igreja matriz. Na igreja da Paróquia de São Cristóvão a missa de Lava-Pés será às 19h de quinta.

Na, Sexta-Feira Santa, haverá Tríduo na Matriz do centro a partir das 7h30 e celebração da Paixão do Senhor às 15h. A procissão com a encenação da Paixão de Cristo está programada para às 19h, com saída da Rua Coberta. O fieis vão percorrer as principais ruas do centro da cidade por cerca de uma hora. O encerramento será novamente na Rua Coberta.

Na Paróquia São Cristóvão haverá missa às 15h, na igreja matriz. Às 19h acontece a Via Sacra Viva, com a encenação da Paixão de Cristo.

No sábado, véspera de Páscoa, encerra o Tríduo Pascoal na matriz da Paróquia Nossa Senhora do Rosário às 7h30 e haverá missa às 19h. Na matriz da Paróquia São Cristóvão a missa está programada para as 19h.

No domingo de Páscoa estão agendadas duas missas na matriz do centro. Uma às 8h e a outra às 19h. A missa de Páscoa da Paróquia São Cristóvão vai acontecer na capela da Vila Jacob Biezus, às 9h30.