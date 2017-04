Valor será rateado entre as escolas de Itá, Ipumirim, Lindóia do Sul e Seara.

O Governo do Estado de Santa Catarina repassa R$ 130 mil para manutenção das atividades contínuas e desenvolvimento pedagógico para alunos com necessidades educativas especiais das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) de Itá, Ipumirim, Lindóia do Sul e Seara.

A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou os convênios com as Apaes de Ipumirim e Lindóia do Sul durante solenidade de aniversário do município de Ipumirim, com a participação do prefeito Volnei Schmidt e o vice-prefeito Hildo Carlos Sabadin.

O valor do convênio é vinculado a um plano de investimento, sendo de aplicação restrita em materiais de limpeza, alimentação, expediente, escolar e ainda compra de combustível. O valor é definido a partir do número de alunos.

Confira os valores repassados às instituições

Itá - R$ 29.235,48;

Ipumirim - R$ 35.879,91;

Lindóia do Sul - R$ 19.933,28;

Seara - R$ 45.182,11.

(Fonte: Glauco Benetti/ADR Seara).