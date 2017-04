O responsável pela delegacia de Ipumirim delgado Denis Alves, concluiu o inquérito policial sobre o homicídio ocorrido no dia primeiro de abril, em Lindoia do Sul. No dia dos fatos, o delegado de plantão pediu a prisão preventiva dos acusados.

Os dois suspeitos de terem participado do assassinato foram presos poucas horas depois do crime na rodoviária de Concórdia e pretendiam iniciar viagem de volta para Pernambuco

Eles teriam confessado a participação no crime que resultou na morte de José Marcelo Ferreira da Silva, de 37 anos, que foi degolado, e justificaram que mataram o companheiro em função de um desentendimento.

Suspeitos e vítimas moravam juntos em Lindóia há dois anos e trabalhavam em uma empresa de Ipumirim.

O delegado Denis Alves informou que indiciou os dois acusados por homicídio qualificado, motivo fútil. Eles estão detidos no presidio regional de Concórdia a disposição da Justiça de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).