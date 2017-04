O primeiro leilão do ano, de veículos apreendidos pela Polícia Militar de Concórdia, será realizado no dia 09 de maio em Chapecó. O edital ainda não foi lançado, mas deve estar no site do Detran nas próximas semanas. O certame deve resolver um problema de acúmulo de carros e motos no pátio da empresa que guincha e armazena estes veículos.

Atualmente os carros autuados pela PM, e que deveriam ser recolhidos ao pátio, acabam sendo liberados por falta de espaço. Desde a metade de 2016 o Detran não realiza leilões de veículos de Concórdia, em função da falta do convênio, que não havia sido renovado pela Prefeitura. Com isso, os carros foram sendo acumulados no pátio da empresa que presta o serviço de guincho e armazenamento.

Em fevereiro deste ano o convênio foi renovado pelo município. “A administração anterior entendeu, por alguns motivos, que não seria viável ou possível renovar. Nessa gestão, após alguns levantamentos e estudos, optou-se pela renovação do convênio que foi formalizado no final de fevereiro”, explica o assessor jurídico da Prefeitura, Filipe Stechinski.

Na Justiça:

A prestadora de serviço acionou a Prefeitura na Justiça, pedindo o cancelamento do contrato. Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança no início da semana, o advogado da empresa, Hewestton Humenhuk, explicou que a empresa amarga prejuízos, pois mantém os carros no pátio, paga segurança, iluminação e ainda R$ 2,5 mil para a Prefeitura, conforme o edital de licitação. O pagamento pela prestação do serviço só acontece com os leilões. Com a compra dos veículos, o valor da estadia é repassado à empresa. “Mesmo com a renovação do convênio agora cabe a nós responder a ação, analisando cada ponto que foi levantado para defender o interesse público”, comenta Stechinski.