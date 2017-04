O condutor da moto sofreu fraturas nas pernas e no braço direito, além de escoriações pelo corpo. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e conduziram a vítima ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. A colisão aconteceu na SC - 283 próximo a rótula de acesso ao novo traçado do contorno norte. O motorista do carro não se feriu.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo fazia sentido Linha São Paulo, Bairro São Cristóvão e ao tentar entrar no pátio de uma empresa, teria cortdao a frente da moto, que trafegava no sentido contrário.

Informações - Repórter André Krüger