Peritiba faz a escolha da Rainha e Princesa do Kerbfest no dia 20

As candidatas a Rainha mirim e adulta do Kerbfest de Peritiba já estão se preparando para o baile da escolha, que será realizado no dia 20 deste mês, véspera de feriado, no Salão Paroquial.

São 12 inscritas que vão desfilar com o objetivo de conquistar a faixa de Rainha do principal evento de Peritiba. Sete estão na disputa mirim e cinco na categoria adulta.

As escolhidas vão representar a festa germânica por um ano. Emanuelly Sofia Schuck Haupenthal, Isadora Madruga da Rosa, Laura Cristina Bourscheidt Hermes, Maysa Kauana Käffer, Maria Fernanda Deon Rech Gerhardt, Sofia Hassemer e Thaíssa Lara Model Maltauro são as candidatas mirins.

Diane Amélia Weber, Isabela Cristina Wuaden, Jéssica Graciela da Silva, Larissa Maria Regalin e Samantha Danielle Welter são as incritas da categoria adulta