A Polícia Militar de Concórdia está fazendo buscas para localizar dois jovens que fugiram do Casep de Concórdia na manhã desta quarta-feira, por volta das 11h. O Casep fica na comunidade de Fragosos e os dois adolescentes fugiram em direção à mata.

Um dos rapazes que fugiu está vestido com casaco branco e o outro usa um casaco marrom. No momento da fuga, um deles estava com um boné com tarja na cor laranja. A Polícia pede que se a comunidade avistar esses adolescentes informem aos policiais por meio do telefone 190.