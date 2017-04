Um acidente foi registrado próximo ao trevo de Cachimbo, por volta 10h30 desta manhã. Com base nas informações apuradas no local do acidente, durante uma ultrapassagem, o motorista de um Gol, que trafegava no sentido Irani/Concórdia, colidiu na lateral de uma caminhonete. Com essa colisão, o motorista perdeu o controle do carro e foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário (Concórdia/Irani). O Gol rodopiou na pista e parou ao atingir um barranco.

Os ocupantes dos veículos estão bem. Apenas o motorista do Gol teve ferimentos leves, mas não foi necessário ser conduzido ao hospital. Os Bombeiros Voluntários de Concórdia prestaram atendimentos aos envolvidos no acidente a Polícia Rodoviária Federal apurou as informações e orientou o trânsito.