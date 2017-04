A Polícia Rodoviária Federal inicia a partir desta 5ª feira dia 13/04, em todo o Brasil, a Operação Semana Santa 2017. A mobilização termina no domingo, dia 16/04, às 23h59min. Este será o primeiro de três fins de semana seguidos com feriado prolongado. Nos próximos dois, teremos feriados de Tiradentes e Dia do Trabalho.

A PRF estima que o fim de semana de maior aumento no fluxo das estradas será o da Páscoa, devido à forte tradição deste celebração religiosa. Outro motivo é a Semana do Turismo no Uruguai, momento em que muitos turistas daquele país aproveitam pra viajar à Santa Catarina. Por isso, o fluxo de veículos durante a Semana Santa deve ser mais intenso no sentido litoral - interior nesta quinta e sexta feiras, na saída do feriadão, e no sentido interior - litoral na volta pra casa, domingo à tarde e à noite.



A operação visa, além da diminuição do número e letalidade dos acidentes, garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas. Com ajuda dos condutores e de toda a sociedade, a PRF espera reduzir as o números de ocorrências em relação aos registrados na Operação Semana Santa de anos anteriores:

2014 2015 2016

Acidentes 312 256 166

Feridos 170 190 123

Mortos 13 09 06

Em Santa catarina, a PRF contará com o reforço de 16 policiais rodoviários federais lotados outros estados que virão para nosso estado. Eles vão se juntar ao Grupo de Motociclismo Estadual (GME) e o Núcleo de Operações Especiais (NOE), que vão atuar todos os dias do feriadão.

O planejamento das ações da PRF na Operação levaram em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes graves, ou seja, acidentes que resultem em vítima fatal ou vítimas ferida gravemente. A análise permitirá a otimização dos recursos humanos e materiais da instituição, focando a fiscalização em pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco como: ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura fatal de álcool e direção.

Apesar da presença policial, o principal responsável em reduzir os acidentes será, evidentemente, o condutor. Por isso, a PRF pede muita conscientização e cordialidade aos motoristas, lembrando que um veículo automotor pode se transformar em arma se for mal utilizado.

Os motoristas de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, devem ficar atentos às restrições de tráfego nos trechos de pista simples. A intenção é diminuir os congestionamentos nos horários de pico, uma vez que a lentidão destes veículos reduz a fluidez do trânsito. As restrições vão ocorrer nos seguintes dias e horários:

13/04/2014 (Quinta-feira): das 16h ás 22h

14/04/2014 (Sexta-feira): das 06h às 12h

16/04/2014 (Domingo): das 16h ás 22h

(Fonte: Polícia Rodoviária Federal)