O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco (PSDB) e o vice Edilson Massocco (PR) fizeram a avaliação dos primeiros 100 dias de governo em entrevista à rádio Aliança, na manhã desta quarta-feira, 12 de abril. Rogério Pacheco destaca que o maior esforço foi reduzir cerca de 150 servidores da Prefeitura de Concórdia. Sobre a prestação de serviços e execução de novas obras o prefeito afirma que “esse ano vai ser mais de planejamento do que execução”.

Pacheco destaca que a Administração Municipal está priorizando as ações que são consideradas essenciais. “Já revisamos quase 70% das estradas do interior do Município”, enfatiza. O prefeito detalha que a secretaria de Transportes está fazendo um trabalho diferenciado. “Na verdade não estamos apenas colocando brita. Estamos abrindo as estradas e colocando brita. É uma ação para ter uma durabilidade maior”, afirma.

No primeiro bloco da entrevista o prefeito destacou que decisões importantes já foram tomadas. Ele cita como exemplo o projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores para o uso compartilhado da ciclovia da Rua Tancredo Neves. “É uma obra que, a nosso ver, foi acelerada demais. Não houve planejamento de como iria funcionar esse espaço”, diz Pacheco.