Um rapaz de 24 anos sofreu um acidente com uma moto no final da tarde desta terça-feira, dia 11, em uma estrada de terra em Linha Pingador, Irani. Ele teve ferimentos no joelho e na mão direita. Os Bombeiros de Irani, que foram acionados às 18h, fizeram o atendimento no local e conduziram a vítima ao Pronto Socorro do município para avaliações mais detalhadas.