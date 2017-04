Equipamentos foram adquiridos com parte do valor que havia sido destinado pelo Poder Judiciário.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani recebeu na tarde desta terça-feira, dia 11, os equipamentos de mergulho, que foram adquiridos com recursos destinados pelo Poder Judiciário da Comarca de Concórdia.

No mês de fevereiro, a corporação encaminhou projeto solicitando dinheiro para investir em equipamentos e neste mês houve aconfirmação do valor de R$ 48.308,00. Esse montante também será investido no caminhão de combate a incêndio - que está sendo construído - e nos equipamentos de mergulho, além da compra de equipamentos de resgate veicular.

(Fonte: Bombeiros de Irani).