A Associação Concordiense de Futsal fará a sua estreia na Divisão Especial do Campeonato Catarinense na noite desta quarta-feira, dia 12. O duelo será contra o Blumenau, no Centro de Eventos Concórdia, a partir das 20h15. Para esse confronto, o time da ACF deverá ter dois desfalques. O ala Joãozinho, que sentiu problemas musculares e não treinou nesta terça-feira. Já o ala Felipinho, que se machucou ainda na pré-temporada, também aguarda para estrear pela equipe de Concórdia.

Além de ser um reencontro com o torcedor, o jogo desta quarta-feira, dia 12, terá um viés social. Toda a renda da partida será destinada para a família de Bernardo Dalla Costa, que sofre de atrofia muscular espinhal, tipo 1 e precisa de R$ 3 milhões para fazer o tratamento.

Além das possíveis ausências em quadra, o time da Capital do Trabalho também não terá o técnico Morruga, que está com a Seleção Brasileira na Copa América, na Argentina. O auxiliar Clodimar Thomé comanda o time no jogo contra os blumenauenses.