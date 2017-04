Os 100 dias do governo Pacheco/Massocco frente a Prefeitura de Concórdia é o tema de nova enquete no site da Rádio Aliança. Recentemente, os governos municipais, que assumiram no dia primeiro de janeiro desse ano, chegaram nesta marca na última segunda-feira, dia 10.

Diante disso, a Rádio Aliança lançou uma nova enquete para saber a opinião do ouvinte/internauta acerca do governo Pacheco/Massocco. O objetivo é saber se nesses primeiros três meses, o novo governo municipal fez menos do que o ouvinte/internauta esperava, realizou tudo aquilo que se esperava que fizesse ou fez mais do que era esperado. A opção "Não sabe responder" também está disponível.

Na enquete anterior, a maioria dos participantes, 95%, diz que não irá comprar ovos de chocolate na mesma quantidade, ou até mais, do que vinha comprando em outras páscoas. Já 5% dos participantes afirma que vai continuar tendo uma Páscoa mais doce.