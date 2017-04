A Polícia Militar de Seara com auxílio da Polícia Civil conseguiram recuperar nas últimas horas um veículo que havia sido furtado em Seara. Segundo informações, o proprietário deixou o VW/Gol com de Seara, estacionado próximo a JBS no fim da tarde da segunda-feira e por volta das 23h não localizou mais o carro.

A Polícia de toda região foi acionada, até que na SC 283, na altura de linha São Paulo, sentido a Chapecó, uma viatura da Polícia Civil se deparou com o carro furtado. O ladrão abandonou o gol e fugiu para o meio da mata.

Polícia Militar de Seara foi até o local mas ninguém não foi detido. Já o carro foi recuperado.

(Fonte: Rádio Belos Montes).