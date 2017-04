Audiência sobre acidente com morte na BR 153 será nesta tarde

A Justiça da Comarca de Concórdia marcou esta terça-feira, dia onze, Audiência de Instrução e Julgamento de Cristiano da Silva Lara, motorista de caminhão que se envolveu em acidente na BR 153 na região de Barra Seca, entre Concórdia e Irani. O caminhão que ele dirigia colidiu contra um veículo de passeio, que fazia o sentido oposto e matou quatro pessoas. Uma quinta ficou internada em estado grave, mas sobreviveu. Na audiência de hoje o Judiciário decidirá se o motorista do será ou não submetido ao Tribunal do Júri.

O acidente ocorreu por volta das 9hs da manhã do sábado, dia 3 de agosto de 2013. O condutor do caminhão fazia o sentido Concórdia/Irani e o automóvel Fiesta com placas de São Domingos fazia a direção contrária.

Neste acidente perderam a vida. Erotildes Fátima Camilotti, a filha dela Cristiane Camilotti e o genro Ricardo Canci . Luciane Arcari, amiga da família, morreu no hospital. O único sobrevivente foi Anilton Camilotti.

(Com informações do repórter André Krüger).