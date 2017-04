ADR Concórdia assina convênio com Prefeitura para o Transporte Escolar

A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia e a Prefeitura da Capital do Trabalho assinaram o convênio para o transporte escolar, para o ano de 2017. O convênio assinado foi de R$ 1.068.734,00. Esse repasse será feito em parcelas até o fim do ano e garante o transporte dos alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, das escolas da área de abrangência da ADR.