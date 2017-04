As frentes de trabalho para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia vão ingressar em novas ruas nesta semana. As obras estarão contemplando as vias Imaculada Conceição, Orozimbo Furlan e Cerejeiras. Também havera continuação na Leandro Dalla Costa, Álamos, Izidoro Maito, Ivo Biezus, Júlio Moritz, Antônio Michelon, Belmira Bordignon e Hortênsias.

Da mesma forma, haverá a pavimentação nas ruas Vêneto, Hortênsias, Das Tulipas e Dos Gerânios.

O consórcio Trix-Infracon, responsável pelos trabalhos, também estará realizando os trabalhos de construção das caixas de passagem em algumas vias.