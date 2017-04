Fato aconteceu no fim de semana, na Linha Guararapes, interior do município.

Um idoso foi agredido a pauladas em Xavantina, no último fim de semana. O fato aconteceu na comunidade de Linha Guararapes, interior do município. A vítima, de iniciais S.J.B, de 64 anos, teria se desentendido com um outro homem, que teria desferido pauladas nas costas e cabeça da vítima. O idoso foi encaminhado para o Hospital São Lucas, de Xavantina, apresentando corte profundo na cabeça, escoriações na face, hematomas pelas costas e cortes nas pernas.

De acordo com o Hospital São Paulo de Xanxerê, para onde ele foi encaminhado depois, o idoso ainda teve duas costelas quebradas e traumatismo craniano. O autor não foi localizado.

(Fonte: Rádio Verde Vale/Xavantina).