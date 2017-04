Ação Social do município está dando suporte e enterro será no cemitério de Sertãozinho.

Será enterrado em Lindóia do Sul nesta terça-feira, dia 11, o corpo de José Marcelo Ferreira da silva, de 37 anos, que foi assassinado no último dia primeiro./ Desde então, o corpo está no Instituto Médico Legal aguardando a retirada por parte de familiares para o sepultamento.

Conforme informado pela Rádio Aliança, ainda durante o fim de semana, a família, que é da cidade de Terezinha, em Pernambuco, alegou dificuldades financeiras para fazer o translado do corpo para o posterior sepultamento.

Na manhã desta terça-feira, dia 11, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lindóia do Sul enviou comunicado ao Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, informando que a Ação Social do município está dando suporte para o sepultamento, que será no cemitério de Linha Sertãozinho, interior do município.