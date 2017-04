Uma empresa brasileira e do estado do Paraná apresentou o menor valor na proposta para a retomada das obras de pavimentação da SC 467 entre Ouro e Jaborá. A apresentação das propostas se deu na última semana, na sede do Deinfra em Florianópolis. A informação foi dada nesta semana pelo secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba, Rafael Laske. Ao todo, treze propostas foram apresentadas e o menor valor foi de R$ 38 milhões. A homologação da vencedora deve ocorrer nas próximas semanas.

O valor total do Edital de licitação previa o máximo de R$ 51,8 milhões para a conclusão da obra. A intenção é definir a empresa que dará continuidade para a construção dos R$ 33,6 quilômetros da rodovia SC 467, entre Jaborá e Ouro. A vencedora irá substituir a Pavia, que estava executando a obra e teve o contrato rompido no começo de 2016 por atraso no cronograma e dificuldades para continuar com o serviço.