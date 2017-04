A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia irá trazer o levantador e ex-selação brasileira Marlon Muraguti Yared para uma "clínica de voleibol" com os alunos do clube. O evento será realizado no dia três de junho. O objetivo é fazer com que haja a troca de experiências entre o jogador, que hoje está na Rússia, e os alunos da Apav, que disputam torneios de base pelo estado, anualmente.

Conforme o presidente da Apav Concórdia, Altair Santin, Marlon começou nas categorias de base da SER Sadia e, através do voleibol, teve a oportunidade de conhecer o mundo e conquistar importantes títulos com os clubes pelo qual passou e pela Seleção Brasileira.

Além da conversa com os alunos da Apav, também haverá um encontro entre ex-atletas de voleibol da SER Sadia, que fazem parte da geração de Marlon e que treinaram com o atleta naquele tempo. Um jantar festivo também será realizado. "Queremos que, através desse encontro, o voleibol seja impulsionado em Concórdia", finaliza Altair.