Primeira queda no valor do quilo pago ao produtor no ano de 2017

O preço do quilo vivo do suíno pago pelas agroindústrias em Santa Catarina vai cair R$ 0,10 nesta terça-feira, dia 11. A informação foi repassada na tarde desta segunda-feira, dia 10, por duas agroindústrias. De acordo com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a Coopercentral Aurora vai reduzir de R$ 3,40 para R$ 3,30. Já a JBS vai reajustar de R$ 3,30 para R$ 3,20. As empresas BRF e Pamplona ainda não definiram se vão, ou não, reduzir também o valor pago aos seus integrados.

Em entrevista à Rádio Aliança, o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, destaca que essa notícia pegou o setor de surpresa. Para ele, a expectativa era de que pudesse haver aumento na margem de lucro para esse mês de abril, com o aumento na distância entre o valor recebido e o custo de produção. "Vejo que as exportações estão em bom volume. No mês passado foi recorde. Deveriam pensar um pouquinho mais no produtor e segurar essa queda", reclama.

Para o presidente da ACCS, o setor ainda se recupera dos prejuízos verificados no ano passado. Ele acredita que a Operação Carne Fraca, deflagrada há algumas semanas e que trouxe reflexos negativos e imediatos para o setor de carnes brasileiro possa ser usado como justificativa. "O pior do mercado foi há duas semanas atrás e há um entendimento de recuperação. Claro que a Semana Santa implica em redução no consumo de carne", raciocina.

Esta é a primeira queda no valor do suíno neste ano de 2017.