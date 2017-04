Compareceu na tarde da segunda-feira, dia 10, no Instituto Médico Legal de Concórdia o irmão de José Marcelo Ferreira da Silva, de 37 anos, que foi assassinado na madrugada do último dia primeiro em Lindóia do Sul e desde então o corpo está no IML local.

Segundo o que foi levantado pelo Jornalismo da Aliança, o familiar, que seria irmão da vítima, explicou que a família não tem condições de arcar com as despesas do serviço fúnebre. Ele, inclusive, teria deixado uma procuração autorizando a empresa, onde José Marcelo Ferreira da Silva, trabalhava, para que possa retirar o corpo para depois realizar os atos fúnebres.

Mas por enquanto essa empresa ainda não teria procurado o Instituto Médico Legal para fazer o despacho do corpo.

(Com informações do repórter André Krüger).