Fato ocorreu no começo desse ano na BR 153, em Lageado Paulino.

A Polícia Civil de Concórdia concluiu inquérito e indiciou um suspeito pelo crime de assalto a estabelecimento comercial. O fechamento dos trabalhos se deu nesta segunda-feira, dia 10, e a documentação já foi enviada para o Poder Judiciário.

Lucas Lopes Brandão, de 21 anos, que está preso preventivamente, foi indiciado pelo assalto cometido no dia 19 de fevereiro desse ano a um estabelecimento às margens da BR 153, na altura da comunidade de Lajeado Paulino. Ele e um comparsa - ainda não identificado por estar com o rosto coberto e considerado foragido - chegaram no local armados e anunciaram o assalto.

(Com informações do repórter André Krüguer).