Festival Catarinense do Xadrez aconteceu em Concórdia no fim de semana.

Os melhores atletas do estado até 18 anos foram conhecidos no último fim de semana, em Concórdia. A Federação Catarinense de Xadrez (FCX) promoveu o Festival Catarinense da Juventude (FECAJ), com a organização do Clube Concordiense de Xadrez (CCX) e com apoio da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. Os campeões masculino e feminino nas categorias sub 16 e sub 18, representarão o estado no Festival Nacional da Juventude (FENAJ), no mês de junho, em Itajaí. As despesas para os campeões serão custeadas pela Federação.

O torneio em seis rodadas iniciou na sexta-feira (7) e encerrou no domingo (9). O campeonato contou com mais de 100 atletas de diferentes municípios de todo o estado catarinense. A premiação foi de troféus aos três primeiros colocados e medalhas do quarto ao décimo colocado nas categorias. Também foram premiados os atletas destaques das categorias sub 8, 10, 12 e 14 anos, absoluto e feminino, que jogaram no Sub 16.

De acordo com o Presidente da FCX, Guilherme Deola Borges, o evento foi muito bem organizado. “A grande participação dos atletas mostra mais uma vez a força de Santa Catarina no Xadrez. “Agora é o momento de todos os atletas se prepararem para os campeonatos brasileiros até 14 anos que será em Brasília e até 18 anos que será em Itajaí. Vamos torcer pelos atletas catarinenses que com certeza nos representarão muito bem na etapa nacional”, destaca Deola.

Resultados:

Sub 16 Feminino

1º lugar: Ana Julia Goulart Librelato (A.C.X Içara)

2º lugar: Gabriela Luisa Vicente Feller (C.X.Blumenau)

3º lugar: Ana Laura Dahmer de Andrade (C.X. Lacerdópolis)

Sub 16 Absoluto

1º lugar: MN Guilherme de Borba (C.X. Blumenau)

2º lugar: Nathan Felipe Filgueiras (C. X. Blumenau)

3º lugar: Gustavo Alfredo de Oliveira (A.X. São Bento do Sul)

Sub 18 Feminino

1º lugar: Eduarda Weber (C.Concordiense de Xadrez)

2º lugar: Fabiola Campagnolo (A.X. São Bento do Sul)

3º lugar: Maria Eduarda Gomes (C.X. Lacerdópolis)

Sub 18 Absoluto

1º lugar: CM Davi Sulzbacher (C.X. Florianópolis)

2º lugar: Andre Jordi Volkmann (C.X. Jaraguá do Sul)

3º lugar: Lucas Müller Prado (C.X. Chapecó)

Maior e Melhor Delegação: C. X. Blumenau

FENAJ 2017

O Campeonato Brasileiro da categoria, Festival Nacional da Juventude, o FENAJ, acontecerá de 1º a 4 de junho na cidade de Itajaí. A competição ocorrerá na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí (ASPMI). A promoção do evento é da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) com organização do Clube de Xadrez de Itajaí e apoio da Federação Catarinense de Xadrez (FCX), ASPMI, e Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí.

Poderão participar atletas da categoria sub 16, masculino e feminino, nascidos a partir de 1º de janeiro de 2001; e atletas da categoria sub 18, masculino e feminino, nascidos a partir de 1º de janeiro de 1999. No torneio serão classificados os campeões nacionais nas categorias para representar o Brasil no Pan Americano e Mundial da Juventude.

A FCX lembra que os catarinenses campeões do FECAJ terão as despesas de transporte, hospedagem e inscrição custeados pela Federação para representarem Santa Catarina no FENAJ.

(Fonte: Federação Catarinense de Xadrez).