O tênis de mesa de Concórdia conquistou dois vice-campeonatos dentro da II Etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa. A competição foi disputada em São Bento do Sul, no fim de semana.

As conquistas vieram com Mayara Fantin Neves, vice no Ranking Juvenil e Ademir Monteiro da Silva, vice no V5.

Já Bárbara Siqueira ficou na terceira colocação no Infantil.