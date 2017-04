O Departamento Municipal de Esportes de Piratuba abriu inscrições para o Campeonato Municipal de Campo de Piratuba 2017. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de Abril e entregues no DME junto ao ginásio municipal de esportes.

O campeonato contara com apenas uma categoria, os jogos serão realizados no campo da Associação Atlética Rio Peixense ou se a equipe decidir mandar o jogo na sua comunidade poderá fazê-lo.

Estarão aptos a participar do Campeonato Municipal 2017, atletas residentes no município desde antes do dia 31 de Janeiro de 2017 e deverão comprovar sua residência através do Cartão Cidadão.

Atletas com carteira assinada, desde que este tenha sido feito antes do dia 31 de janeiro de 2017 e esteja em vigor no mínimo, até a data do início da competição.

Poderão participar do Campeonato Municipal de Campo todos os atletas que tenham vinculo eleitoral no Município desde antes 31/12/2016 e manter esta situação até, no mínimo, a data de início da competição.

Para o diretor de esportes de Piratuba Jonas Pacheco “o campeonato com uma categoria ira ser mais disputado e sem a participação de atletas de fora, sem falar que primeiro e segundo colocados no campeonato disputarão o Campeonato Integrar que será realizado na metade do ano, com a participação dos municípios de Piratuba, Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista”.

(Fonte: Ascom/Piratuba).