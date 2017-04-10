A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia divulgou a classificação final dos Jogos Escolares de Concórdia, o JEC, encerrados na sexta-feira, dia sete.
XADREZ MASCULINO
1º MARCO ALBIERO – EBM IRMÃO MIGUEL (classif. Fase microrregional)
2º VINICIUS BALENA – EEB MANSUETO BOFF (classif. Fase microrregional)
3º GUILHERME WOLOZYN – EBM SANTA CRUZ
4º EDUARDO VIVAN - EEB MANSUETO BOFF
XADREZ FEMININO
1º TAUANY SEIDEL DURANTE – EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
2º BARBARA ZILIOTTO – EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
3º EMANUELLE BOCHI – EBM MARIA PETRÓLI
4º CARLA KUHN – EBM SANTA CRUZ
TÊNIS DE MESA MASCULINO
1º DAVI ELIAS SANDER – EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
2º LUCAS DUARTE – EEB LA SALLE (classif. Fase microrregional)
3º GABRIEL PECCIN SOARES – EEB DEODORO
4º GUILHERME FALABRETI – EEB LA SALLE
TÊNIS DE MESA FEMININO
1º MARIA EDUARDA BULGARILLI GUERRA – EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
2º BIANCA MOZERLE DAMBROS – EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
3ª NATÁLIA MOZERLE DAMBROS – EEB DEODORO
4º PATRICIA WAGNER RIBEIRO – EEB VIDAL RAMOS JUNIOR
HANDEBOL MASCULINO
1º EBM MARIA PETRÓLI (classif. Fase microrregional)
2º EEB LA SALLE
3ª EBM SANTA CRUZ
4º EEB MANSUETO BOFF
5º EBM SANTA RITA
6º EBM CONCÓRDIA
HANDEBOL FEMININO
1º EBM MARIA PETROLI (classif. Fase microrregional)
2º EEB MANSUETO BOFF
3º EBM SANTA CRUZ
4º COLÉGIO CEM
5º EBM CONCÓRDIA
BASQUETEBOL MASCULINO
1º EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
2º EBM CONCÓRDIA
3º EEB MANSUETO BOFF
BASQUETEBOL FEMININO
1º EEB DEODORO (classificado direto p Estadual)
2º EBM CONCÓRDIA (classif. Fase microrregional)
3º EEB MANSUETO BOFF
VOLEIBOL MASCULINO
1º EEB MANSUETO BOFF (classif. Fase microrregional)
2º COLÉGIO CEM
VOLEIBOL FEMININO
1º EEB VIDAL RAMOS JUNIOR (classif. Fase microrregional)
2º EEM DEODORO
3º EBM GIUSEPPE SETTE
4º EEB MANSUETO BOFF
5º EBM JOÃO THEOBALDO MAGARINOS
FUTEBOL DE SALÃO FEMININO
1º EEB VIDAL RAMOS JUNIOR ( cassif. Direto para o Estadual)
2º EBM EUGENIO POZZO (classif. Fase microrregional)
3º EBM ROMEU DE SISTI
4º EBM FREI CIPRIANO CHARDOM
5º EBM NAÇÕES
6º EBM SANTA CRUZ
7º EEB LA SALLE
8º GIUSEPPE SETTE
9º EBM JOÃO THEOBALDO MAGARINOS
10º EBM CONCÓRDIA
11º COLÉGIO CEM
FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO
1º EEB DEODORO (classif. Fase microrregional)
2º EEB LA SALLE
3º EBM NAÇÕES
4º EBM FREI CIPRIANO CHARDOM
5º EBM MARIA PETRÓLI
6º EBM SANTA RITA
7º COLÉGIO CEM
8º EEB WALTER FONTANA
9º EBM JOÃO THEOBALDO MAGARINIOS
10º EBM GIUSEPPE SETTE
11º EBM SANTA CRUZ
12º EBM EUGÊNIO POZZO
13º EBM MARIA ELIDIA BIESUZ
14º EBM CONCÓRDIA
15º EEB MANSUETO BOFF
16º EBM ROMEU DE SISTI
17º EBM MELVIN JONES