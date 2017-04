No domingo de Páscoa os supermercados ficarão fechados / Foto: Divulgação Internet

Sindicato dos Comerciários e do Sindilojas chegaram a um entendimento na tarde desta segunda-feira

Está definido o horário de funcionamento dos supermercados de Concórdia para a Sexta-Feira Santa. Na tarde desta segunda-feira os representantes do Sindicato dos Comerciários e do Sindilojas chegaram a um entendimento. Os supermercados vão trabalhar somente até o meio-dia na Sexta-Feira Santa e ficarão fechados no domingo de Páscoa.

A contrapartida para não trabalhar neste domingo Páscoa foi o acordo para abrir as portas até o meio-dia no feriado de 21 de abril. Os funcionários que trabalharem nessas datas têm direito a receber 100% de hora-extra e vale-transporte. Além disso, quem der expediente neste dia 14, não irá trabalhar no feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Legalmente é proibido trabalhar na Sexta-Feira Santa, por ser um dia de feriado. Já o domingo de Páscoa não é feriado. Desta forma, não haveria nenhum impedimento legal para os supermercados ficarem abertos. Na negociação de 2016 ficou definido que, como a legislação já proíbe trabalhar nos feriados, neste ano não haveria mais debate sobre o funcionamento dos supermercados nesses dias. No entanto, como se trata de uma data religiosa e de bastante movimento, os dois sindicatos buscaram um consenso.